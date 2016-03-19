Иванов Сергей Владимирович . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Владимирович .

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Место рождения

с . Покровка Ленинский р-он СКО .

Дата рождения

22.04.1962

Дата смерти

19.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1962

Отец: Иванов Владимир Иванович .

Мать: Иванова (Саврасова) Зоя Алексеевна .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Сергеевич .

Мать ребёнка: Иванова (Шляйнинг) Мария Гансовна .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Шляйнинг) Мария Гансовна .

Рождение ребёнка
10.12.1984

Сын: Иванов Николай Сергеевич .

Мать ребёнка: Иванова (Шляйнинг) Мария Гансовна .

Смерть
19.03.2016

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