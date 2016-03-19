Иванов Сергей Владимирович .
Место рожденияс . Покровка Ленинский р-он СКО .
Дата рождения22.04.1962
Дата смерти19.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Сергеевич .
Мать ребёнка: Иванова (Шляйнинг) Мария Гансовна .
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1984
Сын: Иванов Николай Сергеевич .
Мать ребёнка: Иванова (Шляйнинг) Мария Гансовна .
Смерть
19.03.2016