Хейсин Леонтий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Хейсин Моисей (Мендель)
Мать: не указана
Год рождения вычислен из возрастя в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Бракосочетание
12.12.1865 ст.
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1871 ст.
Мать ребёнка: Хейсина (Прейсман) Агнесия (Гутель) Абрамовна
Рождение ребёнка
21.01.1884 ст.
Дочь: Прейсман (Хейсина) Мария Леонтиевна
Мать ребёнка: Хейсина (Прейсман) Агнесия (Гутель) Абрамовна
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1884-1895 гг. Лист 1об
Смерть
Неизвестно