Оглоблина (Торгашова) Тамара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1937
Дата смерти14.10.2023
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937
Отец: Торгашов Андрей Васильевич
Мать: Торгашова Наталья
Рождение ребёнка
01.10.1957
Сын: Оглоблин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Оглоблин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
11.08.1962
Дочь: Ганеева Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Оглоблин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
11.08.1962
Дочь: Лукьянова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Оглоблин Николай Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглоблин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Оглоблин Николай Кириллович
Смерть
14.10.2023