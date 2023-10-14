Оглоблина (Торгашова) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина (Торгашова) Тамара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1937

Дата смерти

14.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937

Отец: Торгашов Андрей Васильевич

Мать: Торгашова Наталья

Рождение ребёнка
01.10.1957

Сын: Оглоблин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Оглоблин Николай Кириллович

Рождение ребёнка
11.08.1962

Дочь: Ганеева Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Оглоблин Николай Кириллович

Рождение ребёнка
11.08.1962

Дочь: Лукьянова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Оглоблин Николай Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Оглоблин Николай Кириллович

Смерть
14.10.2023
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