Горюнова (Корытникова) Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1933
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Корытников Тихон Егорович
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1912
Дочь: Полозова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1916
Дочь: Гаева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Горюнов Арсентий Васильевич
Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1927
Дочь: Столярова Соломанида Васильевна
Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Варламова Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борунова Аграфена (Груня) Васильевна
Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович
Смерть
1933