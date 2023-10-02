Горюнова (Корытникова) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова (Корытникова) Мария Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Корытников Тихон Егорович

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
18.09.1912

Дочь: Полозова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1916

Дочь: Гаева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Горюнов Арсентий Васильевич

Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
14.08.1927

Дочь: Столярова Соломанида Васильевна

Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Варламова Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борунова Аграфена (Груня) Васильевна

Отец ребёнка: Горюнов Василий Иванович

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
1933
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