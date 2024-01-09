Зимакова (Новикова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1953
Отец: Новиков Николай
Рождение ребёнка
21.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зимаков Евгений
Г. Москва
Рождение ребёнка
08.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зимаков Евгений
Г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зимаков Евгений