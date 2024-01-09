Зимакова (Новикова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимакова (Новикова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1953

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1953

Отец: Новиков Николай

Мать: Новикова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зимаков Евгений

Г. Москва
Рождение ребёнка
08.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зимаков Евгений

Г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимаков Евгений

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