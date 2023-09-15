Фалилеева (Семенихина (Сименихина)) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалилеева (Семенихина (Сименихина)) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1885 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1899 г.р.

Дети

После 1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенихин Николай

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1922

Сын: Фалилеев Василий Александрович

Отец ребёнка: Фалилеев Александр Евграфович

Бракосочетание
После 1922

Муж: Фалилеев Александр Евграфович

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалилеев Александр Евграфович

Развод
После 1925

Муж: Фалилеев Александр Евграфович

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