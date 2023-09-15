Фалилеева (Семенихина (Сименихина)) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенихин Николай
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1922
Сын: Фалилеев Василий Александрович
Отец ребёнка: Фалилеев Александр Евграфович
Бракосочетание
После 1922
Рождение ребёнка
Около 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фалилеев Александр Евграфович
Развод
После 1925