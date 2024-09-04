Шишкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина (Целковик) Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Шишкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шишкина (Целковик) Людмила Владимировна

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
12.08.1979

Дочь: Шишкина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Шишкина (Целковик) Людмила Владимировна

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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