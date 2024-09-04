Шишкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1976
Сын: Шишкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шишкина (Целковик) Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
12.08.1979
Дочь: Шишкина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Шишкина (Целковик) Людмила Владимировна
Смерть
Неизвестно