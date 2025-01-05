Волосенко (Благушина) Надежда Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Волосенко (Благушина) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волосенко) Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Волосенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1975

Дочь: Волосенко (Волосенко) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Волосенко Иван Иванович

п.Заполярный, г.Воркута, Коми АССР

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