Коленова (Рыдзелева) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленова (Рыдзелева) Мария Романовна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 или 1820 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Рыдзелев Роман Трофимович

Мать: не указана

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
20.01.1874

Муж: Коленов Иван Герасимович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Источник: Метрические книги Николаевской церкви ст. Усть-Лабинской Жених казак Коленов И.Г. 19лет и невеста урядника дочь Рыдзелева М.Р. 17 лет. Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки Филипп... Показать все
Смерть
Неизвестно
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