Коленова (Рыдзелева) Мария Романовна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Рыдзелев Роман Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1874
Источник: Метрические книги Николаевской церкви ст. Усть-Лабинской Жених казак Коленов И.Г. 19лет и невеста урядника дочь Рыдзелева М.Р. 17 лет. Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки Филипп... Показать все
Смерть
Неизвестно