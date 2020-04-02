Демеш Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1962
Дата смерти02.04.2020
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1962
Бракосочетание
14.03.1984
Новосеменовка, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.11.1984
Мать ребёнка: Демеш-Карпинская Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
13.04.1993
Сын: Демеш Игорь Павлович
Мать ребёнка: Демеш-Карпинская Татьяна Александровна
Смерть
02.04.2020