Демеш Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемеш Павел Фёдорович

Демеш Павел Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1962

Дата смерти

02.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1962

Отец: Демеш Фёдор Антонович

Мать: Демеш-Старовойтова Вера Павловна

Бракосочетание
14.03.1984

Жена: не указана

Новосеменовка, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.11.1984

Сын: Демеш Александр Павлович

Мать ребёнка: Демеш-Карпинская Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
13.04.1993

Сын: Демеш Игорь Павлович

Мать ребёнка: Демеш-Карпинская Татьяна Александровна

Смерть
02.04.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close