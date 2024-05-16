Томилова Агриппина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1897
Дата смерти15.01.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1897
Отец: Гаврилов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Валерий
Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович
Рождение ребёнка
19.08.1925
Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Томилова Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович
Рождение ребёнка
20.09.1936
Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович
Рождение ребёнка
20.09.1936
Дочь: Томилова Галина Семеновна
Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Томилов Николай Семенович
Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович
Смерть
15.01.1975