Томилова Агриппина Матвеевна 19.06.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Томилова Агриппина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1897

Дата смерти

15.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1897

Отец: Гаврилов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Юрий Семенович

Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Валерий

Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович

Рождение ребёнка
19.08.1925

Сын: Томилов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Томилова Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович

Рождение ребёнка
20.09.1936

Сын: Томилов Леонид Семенович

Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович

Рождение ребёнка
20.09.1936

Дочь: Томилова Галина Семеновна

Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Томилов Николай Семенович

Отец ребёнка: Томилов Семен Прохорович

Смерть
15.01.1975

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