Зотова (Михеева) Евгения Иосифовна (Осиповна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Михеева) Евгения Иосифовна (Осиповна)

Место рождения

Козельское

Дата рождения

11.12.1917 ст.

Дата смерти

18.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1917 ст.

Отец: Михеев Иосиф Иванович

Мать: Михеева Евдокия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
18.03.1952

Дочь: Грачева (Зотова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Хренов Василий Васильевич

Смерть
18.05.1981
Жаворонки, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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