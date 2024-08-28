Зотова (Михеева) Евгения Иосифовна (Осиповна)
Место рожденияКозельское
Дата рождения11.12.1917 ст.
Дата смерти18.05.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1917 ст.
Отец: Михеев Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1952
Дочь: Грачева (Зотова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Хренов Василий Васильевич
Смерть
18.05.1981
Жаворонки, Одинцовский муниципальный район, Московская область