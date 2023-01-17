Суконщикова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1839 и 1840 ст.
По ИВ 129-143об. Исповедная ведомость. Вологда г.. Церковь: Власьевская. 1840 г. 1840 г. Ф. 1063 Оп. 9 Д. 10 искать брак в метриках!
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Суконщиков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Суконщиков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Суконщиков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Суконщиков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1855 ст.
Сын: Суконщиков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Суконщиков Андрей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно