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Суконщикова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1839 и 1840 ст.

Муж: Суконщиков Андрей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
По ИВ 129-143об. Исповедная ведомость. Вологда г.. Церковь: Власьевская. 1840 г. 1840 г. Ф. 1063 Оп. 9 Д. 10 искать брак в метриках!
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Суконщиков Андрей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Суконщиков Андрей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Суконщиков Андрей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1855 ст.

Сын: Суконщиков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Суконщиков Андрей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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