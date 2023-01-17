Котов Даниил Петрович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Котов Петр Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Котова Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Котова Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Котова Евдокия Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Евдокия Марковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно