Тимонин Никита Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонин Никита Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1937
Умер в Марьяновском районе Омской области. Предположительно был из Калужской губернии. На момент брака с моей прабабушкой был вдовец (60 лет), о его семье ничего не известно. Хотелось бы найти его пот... Показать все
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