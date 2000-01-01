Тимонин Никита Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1937
Умер в Марьяновском районе Омской области. Предположительно был из Калужской губернии. На момент брака с моей прабабушкой был вдовец (60 лет), о его семье ничего не известно. Хотелось бы найти его пот... Показать все