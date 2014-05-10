Чулков Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения01.03.1932
Дата смерти10.05.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1949 по 1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1955 по 1981
Место жительства
С 1981 по 1983
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1983 по 2014
Смерть
10.05.2014