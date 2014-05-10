Чулков Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулков Борис Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

01.03.1932

Дата смерти

10.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1949 по 1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1955 по 1981
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1981 по 1983
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1983 по 2014
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.05.2014
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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