Степанов Алексей Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Алексей Акимович

Место рождения

д.Куршево, Рязанской обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Степанов Аким

Мать: Степанова Дарья Михайловна

Военная награда
Неизвестно
Степанов Алексей Акимович Лейтенант __.__.1912 Рязанская обл., Тумский р-н, д. Куршево. Сводная картотека Перечень наград 08.10.1943 Орден Красной Звезды 01.09.1944 Орден Красного Знамени 18.04.1945 ... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1932

Дочь: Митина (Степанова) Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Степанов (Синюкова) Александра Евдокимовна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Степанов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Степанов (Синюкова) Александра Евдокимовна

Смерть
1979
Похороны
Неизвестно

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