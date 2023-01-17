Жохова Марфа (Мавра) Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1909
Отец ребёнка: Жохов Логгин Алексеевич
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.03.1913
Сын: Жохов Александр Логгинович
Отец ребёнка: Жохов Логгин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно