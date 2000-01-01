Ксения Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Софронов
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Софронов
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Софронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Софронов
Смерть
Неизвестно