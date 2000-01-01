Ксения Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Софронов

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Софронов

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Софронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Софронов

Смерть
Неизвестно
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