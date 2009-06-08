Суспицын Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суспицын Илья
Мать: Суспицына Федосья
Рождение ребёнка
1954
Сын: Суспицын Владимир
Мать ребёнка: Суспицына Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суспицын Сергей
Мать ребёнка: Суспицына Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суспицына Мария
Смерть
Неизвестно