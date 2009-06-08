Суспицын Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суспицын Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суспицын Илья

Мать: Суспицына Федосья

Рождение ребёнка
1954

Сын: Суспицын Владимир

Мать ребёнка: Суспицына Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суспицын Сергей

Мать ребёнка: Суспицына Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суспицына Мария

Смерть
Неизвестно
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