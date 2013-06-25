Бобова ОЛЬГА Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобова ОЛЬГА Васильевна

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Место рождения

Белово

Дата рождения

08.08.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1958

Отец: не указан

Мать: Нарымская Мария Ивановна

Белово
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