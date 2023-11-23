Сементовский Дмитрий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Дмитрий Иосифов
Мать: Екатерина Григорьева
Сементовский Дмитрий Дмитриевич (1780 - ?) Родился в семье дьячка села Семеновского Ростовского уезда1 Дмитрия Иосифовича. С 1807 года — священник села Балабанова Рыбинского уезда. Жена его Мария Федо... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петропавловская (Сементовская) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сементовский Афанасий Дмитриев
Мать ребёнка: Мария Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Федорова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сементовский Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Мария Федорова
Сементовский Иван Дмитриевич (1808 - ?) Родился в семье священника села Балабанова Рыбинского уезда Дмитрия Сементовского. Из пиитики, в 1832 году определен во дьячка к церкви села Тихвино-Никольского... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Сын: Сементовский Андрей Дмитриев
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сементовский Афиноген Дмитриев
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сементовский Кузьма Дмитриев
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сементовский Флегонт Дмитриев
Мать ребёнка: Мария Федорова
Смерть
Неизвестно