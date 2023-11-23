Сементовский Дмитрий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сементовский Дмитрий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Дмитрий Иосифов

Мать: Екатерина Григорьева

Сементовский Дмитрий Дмитриевич (1780 - ?) Родился в семье дьячка села Семеновского Ростовского уезда1 Дмитрия Иосифовича. С 1807 года — священник села Балабанова Рыбинского уезда. Жена его Мария Федо... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петропавловская (Сементовская) Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Мария Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сементовский Афанасий Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Федорова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сементовский Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Федорова

Сементовский Иван Дмитриевич (1808 - ?) Родился в семье священника села Балабанова Рыбинского уезда Дмитрия Сементовского. Из пиитики, в 1832 году определен во дьячка к церкви села Тихвино-Никольского... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Сын: Сементовский Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Федорова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сементовский Афиноген Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Федорова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Сементовский Кузьма Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Федорова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сементовский Флегонт Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Федорова

Смерть
Неизвестно

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