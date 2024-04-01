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?

Место рождения

Орловская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: ?

Орловская губерния
Смерть
Неизвестно
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