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Макарова (Морозова) Галина
Макарова (Морозова) Галина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Морозов Василий
1902 г.р.
Мать
Морозов (Соломатина) Анна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Морозов Василий
Мать:
Морозов Анна
Смерть
Неизвестно
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