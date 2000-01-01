Макарова (Морозова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Морозова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Морозов Василий

Мать: Морозов Анна

Смерть
Неизвестно
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