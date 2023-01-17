Ремизов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения21.10.1897
Дата смерти05.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1921
Дочь: Тетёркина Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Ремизова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
01.10.1925
Сын: Ремизов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Ремизова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
12.06.1927
Дочь: Зажигина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Ремизова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремизов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Ремизова Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1978