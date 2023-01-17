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Ремизов Михаил Иванович

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Место рождения

Бронницы, Бронницы, Московская область

Дата рождения

21.10.1897

Дата смерти

05.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1921

Дочь: Тетёркина Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Ремизова Мария Константиновна

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1925

Сын: Ремизов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Ремизова Мария Константиновна

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1927

Дочь: Зажигина Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Ремизова Мария Константиновна

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремизов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Ремизова Мария Константиновна

Бронницы, Бронницы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремизова Мария Константиновна

Смерть
05.01.1978
Бронницы, Бронницы, Московская область
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