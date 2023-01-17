Прасковья Федосеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Сын: Илья Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
До 1747 ст.
Сын: Григогорий Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: Меланья Максимова
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Сын: Гаврила Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Иванов
Смерть
Неизвестно