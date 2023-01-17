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Прасковья Федосеева

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Место рождения

Семеновское, Ступино, Московская область

Дата рождения

Около 1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеновское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Сын: Илья Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
До 1747 ст.

Сын: Григогорий Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: Меланья Максимова

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Гаврила Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Иванов

Смерть
Неизвестно
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