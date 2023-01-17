Гусева (Гуськова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Гуськова) Анна Ивановна

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Место рождения

Ласино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Ласино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.03.1885 ст.

Дочь: Чупрякова Мария Авраамовна

Отец ребёнка: Гусев (гуськов) Авраам (Абрам) Михайлович

Бракосочетание
28.10.1973 ст.

Муж: Гусев (гуськов) Авраам (Абрам) Михайлович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Авраамовна

Отец ребёнка: Гусев (гуськов) Авраам (Абрам) Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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