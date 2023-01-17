Гусева (Гуськова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1885 ст.
Дочь: Чупрякова Мария Авраамовна
Отец ребёнка: Гусев (гуськов) Авраам (Абрам) Михайлович
Бракосочетание
28.10.1973 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Авраамовна
Отец ребёнка: Гусев (гуськов) Авраам (Абрам) Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно