Бородин Borodin Матвей Matvey
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Бородин Borodin Иосиф Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Смерть
Неизвестно