Бородин Borodin Матвей Matvey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Borodin Матвей Matvey

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Бородин Borodin Иосиф Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Смерть
Неизвестно
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