Наумов Иван Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Анна
Рождение ребёнка
С 1788 по 1794
Сын: Наумов Иван Иванович
Мать ребёнка: Наумова Анна
Верхний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1835
Марковка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
умер в 1835 году (РС 1850 по с. Марковка Бузулукского уезда Самарской губернии, по РС 1834: 14.04.1834 - 90 лет, переселенец-однодворец села Верхний Карачан Новохопёрского уезда Воронежской губернии в... Показать все