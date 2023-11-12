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Наумов Иван Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Анна

Рождение ребёнка
С 1788 по 1794

Сын: Наумов Иван Иванович

Мать ребёнка: Наумова Анна

Верхний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1835
Марковка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
умер в 1835 году (РС 1850 по с. Марковка Бузулукского уезда Самарской губернии, по РС 1834: 14.04.1834 - 90 лет, переселенец-однодворец села Верхний Карачан Новохопёрского уезда Воронежской губернии в... Показать все

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