Черебеева Софья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Рождение ребёнка
01.01.1970
Дочь: Тохтобина Гульнара Макаровна
Отец ребёнка: Тюдешев Макар Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1976
Дочь: Сагатаева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Сагатаев Михаил Павлович
Развод
Неизвестно
Деталей неизвестно. Но у него и Черебеевой Зои родилась наша мама.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагатаев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сагатаев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагатаев Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Сагатаев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагатаев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Сагатаев Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно