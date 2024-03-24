Черебеева Софья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черебеева Софья Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Черебеев Трофим Владимирович

Мать: Черебеева Аксинья Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1970

Дочь: Тохтобина Гульнара Макаровна

Отец ребёнка: Тюдешев Макар Васильевич

Рождение ребёнка
25.01.1976

Дочь: Сагатаева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Сагатаев Михаил Павлович

Развод
Неизвестно

Муж: Тюдешев Макар Васильевич

Деталей неизвестно. Но у него и Черебеевой Зои родилась наша мама.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагатаев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сагатаев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагатаев Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Сагатаев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагатаев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Сагатаев Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагатаев Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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