Нигъмәтҗанова (Нигъмәтҗанова) Гәзикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигъмәтҗанова (Нигъмәтҗанова) Гәзикамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1934 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нигъмәтҗан

Мать: Миннихан

Рождение ребёнка
1934

Сын: Рауф

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Мәнифә

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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