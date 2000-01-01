Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Нигъмәтҗанова (Нигъмәтҗанова) Гәзикамал
Нигъмәтҗанова (Нигъмәтҗанова) Гәзикамал
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Нигъмәтҗан
Мать
Миннихан
Дети
Рауф
1934 г.р.
Мәнифә
1939 г.р.
Добавил:
РД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Нигъмәтҗан
Мать:
Миннихан
Рождение ребёнка
1934
Сын:
Рауф
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
1939
Дочь:
Мәнифә
Отец ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия