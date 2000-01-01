(Заровняева) Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заровняева) Таисия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1917 ст.

Отец: Заровняев Андрей Павлович

Мать: Заровняева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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