Ревнев Поликарп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревнев Поликарп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Честноков (Ревнев) Клавдия Поликарповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Ревнев Яков Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Ревнев Харитон Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно

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