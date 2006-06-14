Сацук трофим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1922
Дата смерти14.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922
Отец: Сацук михаил леонтьевич
Мать: Сацук лукерья трофимовна
Рождение ребёнка
28.02.1950
Дочь: Логвинова татьяна трофимовна
Мать ребёнка: Сацук галина павловна
Рождение ребёнка
06.04.1951
Мать ребёнка: Сацук галина павловна
Рождение ребёнка
22.06.1954
Мать ребёнка: Сацук галина павловна
Смерть
14.06.2006