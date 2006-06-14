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Сацук трофим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1922

Дата смерти

14.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

аз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922

Отец: Сацук михаил леонтьевич

Мать: Сацук лукерья трофимовна

Рождение ребёнка
28.02.1950

Дочь: Логвинова татьяна трофимовна

Мать ребёнка: Сацук галина павловна

Рождение ребёнка
06.04.1951

Сын: Сацук сергей трофимович

Мать ребёнка: Сацук галина павловна

Рождение ребёнка
22.06.1954

Сын: Сацук петр трофимович

Мать ребёнка: Сацук галина павловна

Смерть
14.06.2006
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