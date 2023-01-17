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Серов Михаил Иванович

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Место рождения

Волосово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.09.1910

Дата смерти

08.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1910

Отец: Серов Иоанн Иоанникиев

Мать: Серова Евфимия Матфеева

Волосово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
18.?.1934

Жена: Серова Анна Андреевна

Молодилово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.07.1935

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Серова Анна Андреевна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
08.02.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ольховка, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
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