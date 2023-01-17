Серов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения27.09.1910
Дата смерти08.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1910
Отец: Серов Иоанн Иоанникиев
Мать: Серова Евфимия Матфеева
Бракосочетание
18.?.1934
Жена: Серова Анна Андреевна
Молодилово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.07.1935
Дочь: Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Серова Анна Андреевна
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
08.02.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ольховка, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область