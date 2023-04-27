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Шатов Григорий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Федор Тимофеевич

Мать: Ложникова Степанида Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Смерть
Неизвестно

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