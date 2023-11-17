Феодосия Мойсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Моисей
Рождение ребёнка
09.02.1837 ст.
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Цариченков Тимофей
Нехристовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Цариченко Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Цариченков Тимофей
Рождение ребёнка
11.09.1851
Сын: Цариченко Никита Тимофеевич
Отец ребёнка: Цариченков Тимофей
Рождение ребёнка
09.02.1853
Дочь: Цариченко Агафия Тимофеевна
Отец ребёнка: Цариченков Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цариченков Тимофей
Смерть
Неизвестно