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Ерёмина Евдокия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Ерёмин Марк Кирилович

Отец ребёнка: Ерёмин Кирилл Сергеевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Ерёмин Борис Кирилович

Отец ребёнка: Ерёмин Кирилл Сергеевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Ерёмин Пётр Кирилович

Отец ребёнка: Ерёмин Кирилл Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Кирилл Сергеевич

Смерть
После 1763
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