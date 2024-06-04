Бакулин Козьма (Коземка) Остафьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Козьма (Коземка) Остафьев

Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Бакулин Остафей (Останко) Терентьев (Федоров)

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Бакулин Дмитрий Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Бакулин Харитон (Харка) Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678

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