Бакулин Козьма (Коземка) Остафьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Бакулин Остафей (Останко) Терентьев (Федоров)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1676
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Бакулин Харитон (Харка) Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678