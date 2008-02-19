Ильиных Людмила Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Людмила Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.2008

Дочь: Баулина Алина Витальевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.2011

Сын: Баулин Никита Витальевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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