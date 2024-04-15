Белокур (Скалозубенко) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Скалозубенко) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
07.11.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Артемьевич Андрияш
Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Муж: Белокур Никита Алексеевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKL-8?i=295&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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