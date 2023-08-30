Barabanshikov Stepan Nikolaevich
Место рождения
Дата рождения1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
музыкант
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Barabanshikova Ludmila
Мать ребёнка: Barabanshikova (Shpigel) Lia Mikhailovna
Рождение ребёнка
19.12.1931
Пермь, Пермский, Пермский край