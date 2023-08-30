Barabanshikov Stepan Nikolaevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Barabanshikov Stepan Nikolaevich

Место рождения

Таборы, Таборинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Таборы, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Barabanshikova (Shpigel) Lia Mikhailovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Barabanshikova (Shpigel) Lia Mikhailovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Barabanshikova (Shpigel) Lia Mikhailovna

Работа или профессия
Неизвестно
музыкант
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Barabanshikova Ludmila

Мать ребёнка: Barabanshikova (Shpigel) Lia Mikhailovna

Рождение ребёнка
19.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Barabanshikova (Shpigel) Lia Mikhailovna

Пермь, Пермский, Пермский край

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