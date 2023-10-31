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Филин Никифор Евсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.914

Дочь: Филина Нина Никифорова

Мать ребёнка: Филина Евдокия Исаакова

Рождение
1878

Отец: Филин Евсей Агафонов

Мать: Неизвестно

Бракосочетание
31.01.1901

Жена: Филина Евдокия Исаакова

Рождение ребёнка
03.07.1902

Сын: Филин Сергей Никифоров

Мать ребёнка: Филина Евдокия Исаакова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Филина Ефросинья Никифорова

Мать ребёнка: Филина Евдокия Исаакова

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Филин Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Филина Евдокия Исаакова

Рождение ребёнка
01.10.1910

Дочь: Филина Евлампия Никифорова

Мать ребёнка: Филина Евдокия Исаакова

Смерть
Неизвестно
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