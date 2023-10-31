Филин Никифор Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.914
Дочь: Филина Нина Никифорова
Мать ребёнка: Филина Евдокия Исаакова
Рождение
1878
Отец: Филин Евсей Агафонов
Мать: Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1901
Жена: Филина Евдокия Исаакова
Рождение ребёнка
03.07.1902
Мать ребёнка: Филина Евдокия Исаакова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Филина Ефросинья Никифорова
Мать ребёнка: Филина Евдокия Исаакова
Рождение ребёнка
16.03.1908
Мать ребёнка: Филина Евдокия Исаакова
Рождение ребёнка
01.10.1910
Дочь: Филина Евлампия Никифорова
Мать ребёнка: Филина Евдокия Исаакова
Смерть
Неизвестно