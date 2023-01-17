Хвостов (Кривошеев) Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1919
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1919
Отец: Кривошеев Аркадий
Рождение ребёнка
18.02.1944
Сын: Хвостов Юрий
Мать ребёнка: Тамара
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: неизвестно 2
Развод
Неизвестно
Жена: Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Развод
Неизвестно
Жена: неизвестно 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: неизвестно 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: неизвестно 3
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно 3
Развод
Неизвестно
Жена: неизвестно 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: неизвестно 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно 2
Смерть
1969
Днепр, Дніпропетровська область