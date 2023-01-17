Хвостов (Кривошеев) Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостов (Кривошеев) Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1919

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

1944 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1919

Отец: Кривошеев Аркадий

Мать: Хвостова (кривошеева) Полина

Рождение ребёнка
18.02.1944

Сын: Хвостов Юрий

Мать ребёнка: Тамара

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: неизвестно 2

Развод
Неизвестно

Жена: Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Развод
Неизвестно

Жена: неизвестно 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: неизвестно 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: неизвестно 3

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно 3

Развод
Неизвестно

Жена: неизвестно 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: неизвестно 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно 2

Смерть
1969
Днепр, Дніпропетровська область
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