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Матюхина Матрёна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841 ст.

Дата смерти

14.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

SK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Матюхин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Матюхин Сергей

Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Сын: Матюхин Николай Сергеев

Отец ребёнка: Матюхин Сергей

Смерть
14.12.1917

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