Матюхина Матрёна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смерти14.12.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матюхин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матюхин Сергей
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Отец ребёнка: Матюхин Сергей
Смерть
14.12.1917