Медведев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1923
Дочь: Огурцова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Медведева Елизавета Алексеевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.09.1923
Дочь: Огурцова (Медведева) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Медведева Елизавета Алексеевна
Смерть
Неизвестно