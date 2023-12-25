Медведев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Николай Алексеевич

Медведев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1923

Дочь: Огурцова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Медведева Елизавета Алексеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.09.1923

Дочь: Огурцова (Медведева) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Медведева Елизавета Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.