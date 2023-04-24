Шарифуллина (Закирова) Рамиля Ренатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифуллина (Закирова) Рамиля Ренатовна

Место рождения

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1988

Отец: Закиров Ренат Фарит улы

Мать: Закирова (Харисова) Дениза Ильфик кызы

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарифуллин Ренат Рафаил улы

Рождение ребёнка
29.03.2013

Дочь: Шарифуллина Амира Ренатовна

Отец ребёнка: Шарифуллин Ренат Рафаил улы

Рождение ребёнка
29.03.2013

Дочь: Шарифуллина Алина Ренатовна

Отец ребёнка: Шарифуллин Ренат Рафаил улы

Рождение ребёнка
25.08.2014

Сын: Шарифуллин Самат Ренатович

Отец ребёнка: Шарифуллин Ренат Рафаил улы

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