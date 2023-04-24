Шарифуллина (Закирова) Рамиля Ренатовна
Место рождения
Дата рождения15.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.2013
Дочь: Шарифуллина Амира Ренатовна
Отец ребёнка: Шарифуллин Ренат Рафаил улы
Рождение ребёнка
29.03.2013
Дочь: Шарифуллина Алина Ренатовна
Отец ребёнка: Шарифуллин Ренат Рафаил улы
Рождение ребёнка
25.08.2014
Сын: Шарифуллин Самат Ренатович
Отец ребёнка: Шарифуллин Ренат Рафаил улы