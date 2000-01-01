Марина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Петрова

Марина Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1797

Сын: Матвей Максимов

Отец ребёнка: Максим Прохоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Прохоров

Место жительства
Неизвестно
деревня Грижуб, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close