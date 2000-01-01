Марина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1797
Сын: Матвей Максимов
Отец ребёнка: Максим Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Прохоров
Место жительства
Неизвестно
деревня Грижуб, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно