Русакова Евгения Савельевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Русакова Лариса Егоровна
Отец ребёнка: Русаков Егор Михеевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Русаков Егор Михеевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Русакова Мариамна Егоровна
Отец ребёнка: Русаков Егор Михеевич
Смерть
После 1895