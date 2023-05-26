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Русакова Евгения Савельевна

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1895

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Егор Михеевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Русакова Лариса Егоровна

Отец ребёнка: Русаков Егор Михеевич

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Русаков Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Русаков Егор Михеевич

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Русакова Мариамна Егоровна

Отец ребёнка: Русаков Егор Михеевич

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1895

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