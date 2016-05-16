Беленикин Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленикин Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1978

Дата смерти

16.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.2006

Сын: Беленикин Евгений Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.05.2016

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