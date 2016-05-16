Беленикин Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1978
Дата смерти16.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.2006
Сын: Беленикин Евгений Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.05.2016